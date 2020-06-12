Согласно новым стандартам уже этой осенью магазины смогут продавать только мытый крупный картофель, который далеко не каждому окажется по карману. Более того, украинские производители к такому повороту событий не готовы, а посему отечественный картофель может вообще исчезнуть с прилавков.

Требования кажутся украинцам неадекватными

Запастись впрок не получится

Украина рискует остаться без стратегической отрасли

Речь идет о продовольственной войне

Каким будет урожай

Без орошения картошки не жди

Почем картошечка?

На протяжении последних десяти лет в Украине действовал стандарт, установленный Европейской экономической комиссией ООН. Как объяснила «Вечернему Харькову» исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, требования, которые применялись к картофелю, были весьма адекватными для украинских производителей, потому что включали корнеплоды не только высшего сорта, но и первого, второго сорта и даже подпадающие под такое понятие, как социальный продукт. Однако в марте 2019 года документ утратил силу.– Тогдашнее Минагрополитики просто взяло следующий стандарт ООН, доработанный с учетом новых требований потребителей высокоразвитых стран. Однако новая версия, которую Украина приняла как единственно верную, существенно отличается от предыдущей, – рассказывает Оксана Руженкова. – Никакого общественного резонанса это событие не получило, поскольку в последние годы госорганы принимают решения кулуарно. Раньше существовало требование обязательного обсуждения с общественностью любого важного государственного документа в течение 60 дней – информировали представителей отраслей, проводили брифинги непосредственно при министерствах. Сейчас подобную практику подзабыли. И это больно бьет по еще работающим отраслям экономики.Между тем в новом стандарте ООН требования написаны очень легко для понимания, но абсолютно нереалистично с учетом украинской действительности.– Требуется, чтобы картофель на прилавках магазинов был диаметром более пяти сантиметров. То есть когда вы разрезаете картофелину, она должна быть пять и более сантиметров в диаметре. Более мелкую картошку производитель должен отсортировать и утилизировать, даже если это хороший качественный продукт. А крупная картошка нужна в хозяйстве далеко не всегда, – говорит Оксана Руженкова. – Мы как привыкли? Покупаем мешок картофеля, в котором есть клубни любого размера. Мелкую можем отварить в мундире или запечь, а одной крупной хватит на борщ для семьи из двух человек.Кроме того, новый стандарт требует, чтобы картофель в магазинах был мытым. Для Украины это новшество – не только производители, но и потребители к такому картофелю не приучены.– Такая картошка всегда считалась продукцией вип-сегмента – мытая, шлифованная, высушенная с применением специального режима обдува и расфасованная в полиэтиленовые пакеты. Такой продукт покупали от силы 5–7% потребителей, потому что это был самый дорогой товар. Он массово продавался в супермаркетах, не ориентированных на средний и нижний уровень дохода потребителей. А теперь торговые сети Украины лишают менее обеспеченные слои населения возможности покупать картофель в супермаркете, – делает вывод Оксана Руженкова. – К тому же в Украине есть только три завода, которые способны выполнять мойку, шлифовку и фасовку картофеля. У них просто не хватит мощностей, чтобы полностью удовлетворить спрос внутреннего рынка.– Хранить при комнатной температуре такой картофель нельзя – он тут же начинает «вянуть». Его необходимо убрать в холодильник. А если сорт, который использовали для мойки и шлифовки, вообще не пригоден для таких процедур, в течение одной-полутора недель он начнет подгнивать. Закупать впрок большие объемы нецелесообразно, – рассказывает Оксана Руженкова.По словам эксперта, перевести сейчас все супермаркеты на продажу такой продукции, пусть даже не фасованной, а насыпью – для украинцев нонсенс.– Наша ассоциация будет просить дать возможность скорректировать этот ДСТУ, чтобы собственного производителя не выжили с прилавков, – говорит она.Если ничего не изменить, украинскую картошку на прилавках заменит белорусская и российская, потому что, по информации Оксаны Руженковой, в этих государствах картофелеводство является дотационным.– Там выделяются государственные дотации на покупку семян, которые компенсируют до 50% стоимости, а также на покупку пестицидов, удобрений, дизтоплива и самое главное – на строительство картофелехранилищ и перерабатывающих заводов. Государства Таможенного союза поддерживают отрасли, которые являются стратегически важными в плане продовольственной безопасности, – говорит специалист. – Когда в Украине в 2019 году из-за засухи был неурожай картофеля, российские и белорусские трейдеры и производители протоптали тропку на украинский рынок. Никакие ограничительные меры по ввозу картофеля из стран Таможенного союза Украина не ввела, несмотря на то, что у нас военные действия с РФ. Мы являемся своеобразной канавой и сточным рынком для их отнюдь не качественной продукции.И это, по словам эксперта, касается не только картофеля, но и молочной продукции, в том числе сыров, а также гречки, сала, свинины.– Речь идет, по сути, о продовольственной войне – уничтожении стратегических отраслей Украины, которое в рамках гибридной войны тихой сапой уничтожает разные сферы жизнедеятельности нашего государства, – не скрывает разочарования Оксана Руженкова.А ведь картофель всегда считался вторым хлебом для украинцев. Иногда он бывает даже важнее, чем хлеб – базовый продукт из потребительской корзины украинца.– Во Второй мировой войне Европа выживала не благодаря хлебу и зерну, а благодаря картошке. Поле с зерном могли уничтожить танки, а картошка сохранялась в земле и после такого испытания. Ее выкапывали, отваривали и были сыты. Остаться без своего промышленного картофелеводства – потерять не только место на полках, но и подорвать продовольственную безопасность страны. Досадно, если на прилавках супермаркетов будет только импортный продукт, – сетует представитель ассоциации.В этом году, по прогнозам эксперта, урожай в Украине должен быть неплохим, потому что производственные площади под промышленным картофелем расширены на 5–7% . Однако могут возникнуть вопросы к качеству.– Три крупных игрока ушли с рынка, но зашло много новеньких. Им еще предстоит научиться выращивать картошку, а на это требуется пять-семь лет – чтобы она была хорошей, качественной, необходимого размера, без механических повреждений при копке и сортировке. Нужно научиться нормально хранить картошку, чтобы в апреле-мае она оставалась упругой, красивой, товарной. Надеяться, что новички в этом году получат продукт безупречного качества наивно и опрометчиво, – уверена Оксана Руженкова.Расширили площади под картошку и домохозяйства – люди не хотят зависеть от супермаркетов или рынков. Однако им нужно быть готовыми к тому, что в связи с изменением климата картошку теперь придется поливать, как раньше традиционно поливали помидоры и огурцы.– В этом году нам просто повезло, что май был дождливым. Какими будут июнь, июль, август и сентябрь – мы не знаем. Так что не ленитесь раз в неделю поливать картошку на приусадебных участках, – советует Оксана Руженкова.Как утверждает начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, которая внимательно следит за изменениями климата и делает прогнозы для сельского хозяйства, в ближайшие десять лет с картофелем в Украине будут сложности, если государство не поможет производителям дотациями на установку орошения.– В прошлом году, например, дожди были в середине апреля, а потом – только в конце сентября. В нынешнем году некоторые хозяйства посадили картошку в начале марта, чтобы попасть под весенние дожди, которых все ждали в начале апреля. Клубни пролежали в земле без дождей до мая. Проросшие росточки из картофелин начали под землей задыхаться. Майские дожди стали спасением для картофеля. Если бы ситуация была аналогичной прошлогодней – один дождик весной, то картофель не завязал бы необходимое количество клубней под кустом и летом урожай не был бы сформирован. Нет дождей – нет урожая картошки, – поясняет эксперт.Дожди важны не только при формировании урожая и наборе веса клубнями. Они необходимы и в конце лета – начале осени.– Украина всегда начинала копать картошку примерно в двадцатых числах августа. В это время проходили первые осенние дождики, выпадала обильная роса, которая смачивала землю и она становилась доступной для копки. В прошлом году была такая засуха, что земля превратилась в камень. Когда комбайны начали копать, крупные комья почвы ломали, резали клубни, срывали на них кожуру, – рассказывает Оксана Руженкова. – Традиционный картофельный край – Черниговщина – после весеннего дождя дождалась его в следующий раз аж 24 сентября. Сумская и Харьковская области ждали еще дольше. В этот период супермаркеты подписывают контракты с производителями на поставку товара в течение осени-весны. Отечественные производители толком не могли ничего обещать – урожай находился в поле. И наше место на полках занял белорусский и российский картофель.Таким образом, считает эксперт, установить системы орошения для картофеля жизненно необходимо. Однако большинству производителей это не по-карману.По прогнозам Оксаны Руженковой, в этом сезоне цена на картофель будет ниже прошлогодней.– Не думаю, что цена будет высокой. Границы для продуктов питания открыты, и если местный производитель будет держать высокую цену, к нам массово хлынет белорусский и российский картофель, – говорит эксперт. – По нашим прикидкам, отпускная цена из хозяйств будет на уровне четырех гривен за килограмм. До потребителя, с учетом доставки и торговых наценок (сначала на опте, потом в торговой точке), она дойдет по цене 10–12 гривен за килограмм.