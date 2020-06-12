Производительность украинской экономики не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года.

Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд, сообщило 12 июня информагентство Bloomberg.На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться лишь постепенно в течение следующих лет до, приблизительно, 4%.По оценке МВФ, риски из-за COVID-19 сохраняются, украинское правительство имеет ограниченную налоговую базу.Как сообщалось, МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.