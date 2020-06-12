Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«Увага, розшукується Станіслав Номеровський!Співробітниками Немишлянського відділу поліції встановлюється місцезнаходження 12-річного Станіслава Номеровського. Хлопець пішов з дому в ніч на 12 червня та до теперішнього часу не повернувся.Прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, волосся світле густе, очі сірі. Має затримку психо-мовленнєвого розвиткуМожливо був одягнений у біло-червону футболку, сірі шорти та капці.Підліток раніше вже залишав домівку.Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити Немишлянський відділ поліції за телефонами: 102, (057) 93-50-40, 0956641561 або іншим зручним для вас способом», сказано в сообщении канала.