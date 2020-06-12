Украина 12 июня полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий."Украина только что полностью получила 2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – написал он в Twitter в пятницу.Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Новая программа рассчитана на 18 месяцев.Первый транш МВФ по новой программе stand by был направлен в Украину, но для получения остальных $ 2,9 млрд Киеву нужно будет выполнить ряд условий и придерживаться определенных обязательств, содержащихся в Меморандуме, полный текст которого появился 11 июня.Программа Stand-by сосредоточена на поддержании макроэкономической и финансовой стабильности и будет охватывать ряд сфер.