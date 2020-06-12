В Харьковском «Центр-Плазма» проходит Марафон по сбору плазмы для нуждающихся.

12 июня, главный редактор Вечернего Харькова Дмитрий Коган и корреспондент телеканала «р1» Юлия Котелевская приняли участие в акции «Донорство – це круто!», приуроченной Международному дню донора, сдав плазму в областном центре заготовки и переработки плазмы «Харьков-Плазма»На сегодняшний день, в связи с карантином, в Украине значительно снизилось количество донорской крови и плазмы, потому жителей города призывают сдавать плазму, ведь количество желающих сдать биологический материал уменьшилось в 3-4 раза, а количество нуждающихся в препаратах на основе донорской плазмы не уменьшилось.Кроме того, как рассказали в центре, плазма в обязательном порядке проверяется на наличие болезней, а также антител COVID-19, что является не только бесплатным и высокоточным тестированием на коронавирус, но и при наличии таких антител, создать на основе плазмы лекарственные препараты, которые могут спасти жизнь.Однако в центре предупреждают, что для того, чтоб быть донором, необходимо придерживаться строгой диеты: За два дня до сдачи необходимо отказаться от алкоголя и лекарственных препаратов, за день – от жирной, жаренной, копченой и острой пищи. Также, за сутки, необходимо выпивать 2 и более литров чистой воды без газа.Донором может быть каждый гражданин старше 18 лет и весом более 50 килограмм. При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный код.