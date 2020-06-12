Женщина завладела тремя миллионами гривен вкладчиков.

Приговором Купянского районного суда Харьковской области главу кредитного союза приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года, а также с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе судебного разбирательства обвиняемая не признала себя виновной в содеянном, даже под давлением собранных во время досудебного расследования доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, в течение 2006-2010 годов женщина создала кредитный союз и, работая на руководящих должностях, осуществляла деятельность по предоставлению финансовых услуг, а именно привлечению взносов членов союза на депозитные счета, привлечению дополнительных паевых взносов на договорных условиях, под проценты на определенный срок, а также предоставление финансовых кредитов членам союза.

«Не имея намерений в дальнейшем выполнять договорные обязательства и возвращать вложенные средства, обвиняемая составила договора вклада на депозитный счет, квитанции к приходным кассовым ордерам и личные книги вкладчиков кредитного союза.

После составления указанных документов женщина не внесла полученные от потерпевших денежные средства - более 3 млн грн на расчетный счет кредитного союз, а незаконно обратила их в свою пользу, используя при этом свое служебное положение», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.