После трех месяцев карантинного простоя международный аэропорт Харьков после готовится возобновить работу. Первые рейсы запланированы на 12 и 16 июня.

Рейсы Харьков – Киев будут выполнять компании МАУ и Windrose. Первый – 12 июня, второй – 16 июня. Об этом в программе «Тема дня» на «Суспільному» рассказал коммерческий директор харьковского аэропорта Владислав Ильин.– Аэропорт готов к восстановлению авиаперевозок. Большинство требований мы выполняли и до введения карантина. Все пассажиры международных рейсов и персонал проходили температурный скрининг. Добавились новые рекомендации, – сказал Владислав Ильин.По его словам, в терминал будут запускаться только пассажиры и персонал, работающий в аэропорту. Встречающим придется ожидать на улице. Хотя возможны исключения – например, для людей с инвалидностью. Никаких услуг на улице для встречающих, в том числе туалета и продажи продуктов питания и воды, не будет.Сейчас в аэропорту завершают монтировать защитные экраны на стойках регистрации, которые будут разделять работников аэропорта и пассажиров. В помещениях также появится разметка для поддержания дистанции между людьми. Половину места для сидения в залах ожидания заблокируют – через одно.Будет дезинфицироваться весь терминал, особенно те поверхности, с которыми контактируют пассажиры.По словам Владислав Ильина, до конца года планируется восстановить 80% авиаперевозок.