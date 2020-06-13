Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабленного иммунитета.

Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.Она отметила, что ухудшение кровообращения возникает в самом начале инфекционных заболеваний. Это связано с перераспределением тока крови, которая начинает поступать к жизненно важным органам.Также на ослабление иммунитета указывают апатия и слабость. Кроме того, еще одним признаком начала инфекционных заболеваний могут быть конъюнктивит, покраснение и сухость глаз, рассказала врач.