Подозреваемым грозит от трех до восьми лет.

разработали систему, благодаря которой, получая обманным путем личные данные клиентов мобильных операторов, оформляли на ничего не подозревающих граждан Украины онлайн-кредиты. Как сообщает прокуратура Харьковской области, жители Кривого Рогаразработали систему, благодаря которой, получая обманным путем личные данные клиентов мобильных операторов, оформляли на ничего не подозревающих граждан Украины онлайн-кредиты.

Согласно материалам следствия, с ноября 2019 по июнь 2020 года, члены преступной группы действовали несколькими мошенническими схемами, которые позволяли получить необходимые данные абонентов.

Так, с помощью колл-центра они осуществляли телефонные звонки к клиентам одного из мобильных операторов Украины от имени службы безопасности и, путем обмана, под предлогом подтверждения верификации пользователя мобильного номера, получали информацию о последних трех номеров телефонов, с которыми абонент общался.

Полученную информацию использовали с целью восстановления и перевыпуска соответствующей сим-карты и в дальнейшем оформляли «Интернет-кредиты» в кредитных организациях и других финансовых учреждениях, которые предоставляют онлайн-кредиты.

По другой преступной схеме злоумышленники от имени сотрудника кредитной организации звонили абоненту мобильной связи и сообщали, что на его имя осуществляется оформление кредита. С целью недопущения оформления кредита, убеждали абонента сообщить пароль, который ему отправлен. Таким образом мошенники получали пароль доступа в личный кабинет потерпевшего и подавали заявку от его имени на выдачу кредита.

В дальнейшем полученные кредитные средства переводили в наличные и распределяли между членами преступной группы.

Правоохранители задержали двух участников преступной группы - 21-летнего и 20-летнего мужчин, в отношении которых сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Кривом Роге правоохранители провели 10 обысков по местам жительства и в колл-центре фигурантов.

Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства. Во время предварительного осмотра техники было получены доказательства противоправной деятельности членов организованной группы.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности и решается вопрос о сообщение им о подозрении. Также устанавливается круг потерпевших, которые являлись жителями различных регионов страны, и общая сумма убытков.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.