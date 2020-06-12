Подозреваемым грозит от трех до восьми лет.Как сообщает прокуратура Харьковской области, жители Кривого Рога разработали систему, благодаря которой, получая обманным путем личные данные клиентов мобильных операторов, оформляли на ничего не подозревающих граждан Украины онлайн-кредиты.
Согласно материалам следствия, с ноября 2019 по июнь 2020 года, члены преступной группы действовали несколькими мошенническими схемами, которые позволяли получить необходимые данные абонентов.
Так, с помощью колл-центра они осуществляли телефонные звонки к клиентам одного из мобильных операторов Украины от имени службы безопасности и, путем обмана, под предлогом подтверждения верификации пользователя мобильного номера, получали информацию о последних трех номеров телефонов, с которыми абонент общался.
Полученную информацию использовали с целью восстановления и перевыпуска соответствующей сим-карты и в дальнейшем оформляли «Интернет-кредиты» в кредитных организациях и других финансовых учреждениях, которые предоставляют онлайн-кредиты.
По другой преступной схеме злоумышленники от имени сотрудника кредитной организации звонили абоненту мобильной связи и сообщали, что на его имя осуществляется оформление кредита. С целью недопущения оформления кредита, убеждали абонента сообщить пароль, который ему отправлен. Таким образом мошенники получали пароль доступа в личный кабинет потерпевшего и подавали заявку от его имени на выдачу кредита.
В дальнейшем полученные кредитные средства переводили в наличные и распределяли между членами преступной группы.
Правоохранители задержали двух участников преступной группы - 21-летнего и 20-летнего мужчин, в отношении которых сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Кривом Роге правоохранители провели 10 обысков по местам жительства и в колл-центре фигурантов.
Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства. Во время предварительного осмотра техники было получены доказательства противоправной деятельности членов организованной группы.
Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности и решается вопрос о сообщение им о подозрении. Также устанавливается круг потерпевших, которые являлись жителями различных регионов страны, и общая сумма убытков.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.