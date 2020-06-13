В четверг, 11 июня, в Киеве состоялась внеочередная конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, на которой принималось решение о формате завершения текущего сезона в Первой лиге. Руководство и игроки ФК «Металлист 1925» считают, что доигрывать сезон нужно. Но с ними согласны не все.

Скандал разгорелся из-за того, что ранее клубы Первой лиги и ПФЛ приняли решение о возобновлении сезона. Однако исполком Украинской ассоциации футбола не утвердил такое решение.– Последний раз мы играли в ноябре прошлого года, то есть уже почти десять месяцев сидим без футбола. И то, что сегодня, по сути, происходит запрет на профессию тренера, футболиста, – это проявление закулисных игр, в которых участвует, к моему большому сожалению, кто-то из руководства Украинской ассоциации футбола, – сказал накануне конференции в интервью газете «Гол!» председатель наблюдательного совета ФК «Металлист 1925» Сергей Стороженко.По его мнению, это делается затем, чтобы, не завершая соревнования в Первой лиге, вывести в Премьер-лигу три клуба, которые в настоящее время занимают 1–3-е места в турнирной таблице.– Это еще не окончательная таблица и не окончательное распределение призовых мест. Но вот таким образом – без матчей, на бумаге – кто-то хочет решить судьбу путевок в Премьер-лигу, – считает Сергей Стороженко. – Если Премьер-лига Украины хочет такого пополнения, как «Рух» или «Минай», да еще и подобным способом, то мы спокойно и молча наблюдать за этим не можем. Потому что это нарушение всех принципов существования спорта в целом и футбола как спорта номер один в мире.Перед конференцией руководство харьковского клуба обсудило все возможные сценарии развития событий.– Анализируем ситуацию и рассматриваем наши действия исключительно в правовом поле, – сказал в интервью газете «Гол!» председатель наблюдательного совета ФК «Металлист 1925» Сергей Стороженко. – Я категорический противник всяких пикетов, демонстраций, других акций неповиновения. У нас есть устав УАФ, у нас есть устав ПФЛ, у нас есть устав нашего футбольного клуба. Мы будем действовать исключительно в пределах уставных документов и полномочий. А как мы будем действовать я, извините, сейчас не скажу. Не хочу раскрывать все инструменты, имеющиеся у нас в арсенале. Но можете поверить – эти инструменты у нас есть.По мнению Сергея Стороженко, если в схеме задействованы первые лица из руководства Украинской ассоциации футбола, то это будет злоупотребление властью.– Тогда это очень опасный прецедент, который станет основанием для отмены результатов и причиной беспорядка, разрухи в украинском футболе. Страшный прецедент, когда людям, которым государство и общество делегировали право управлять футболом, не применяют все инструменты и свою власть в интересах спорта номер один, – отмечает председатель наблюдательного совета «Металлиста 1925». – Все это уничтожает украинский футбол и его репутацию не только в Украине, но и за ее пределами, в частности, в Европе. Я бы хотел обратиться к инициаторам закулисных, кабинетных игрищ – прекратите уничтожать украинский футбол! Клубы имеют мотивацию! К сожалению, у руководства нет понимания одного – клубы созданы для того, чтобы играть в футбол, посредством игры повышать свое мастерство и демонстрировать высокие результаты. Это за пределами здравого смысла.Здоровый ум не может принять тот факт, что футбольный клуб голосует за то, чтобы не играть в футбол. Это же главная функция клуба – играть в футбол.Еще в самом начале карантина, когда стало понятно, что чемпионат будет приостановлен, руководство харьковского клуба направило в УАФ письмо, в котором настаивало на возобновлении чемпионата согласно регламенту.– Регламент – основной закон соревновательной деятельности, – говорит Сергей Стороженко. – Если по каким-то причинам – но настоящим, а не выдуманным – кто-то не может играть, мы предлагали играть с теми, кто может. Как трактовать пункты регламента по неявке на матч, кто вылетает, кто остается, кто призер – все это могут решить ПФЛ и УАФ. Но главным должно быть решение играть в футбол.На внеочередной конференции Профессиональной футбольной лиги Украины было решено продолжить чемпионат Первой лиги. Клубы проголосовали следующим образом: за – 11, против – четыре, один воздержался.