Смена территории Украины, изменения в Конституцию, отмена законов – эти и другие вопросы общегосударственного значения будут решаться на референдуме, причем с возможностью электронного голосования. Соответствующий законопроект подан президентом на рассмотрение Верховной Рады. Готовы ли граждане брать на себя решение судьбоносных вопросов, «Вечерний Харьков» поинтересовался у экспертов.

Что предполагает законопроект

Внедряется новый вид агитации

Почему возник вопрос о референдуме

Обсуждение территориальных изменений опасно

Диктуют свою волю за счет новых технологий

Пространство для манипуляций

Готов ли народ принимать судьбоносные решения

На людей, не имеющих знаний, легко влиять

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум». Проанализировав документ, эксперты общественного движения «Опора» определили основные моменты проекта закона.Итак, на референдум можно будет выносить вопросы общегосударственного значения: изменение территории Украины, утверждение изменений в три раздела Конституции (общие положения, о выборах и референдумах), отмену отдельных норм или законов и внесение изменений в Конституцию. Нельзя будет поднимать вопросы, противоречащие Конституции или международным нормам. Результаты референдума не нуждаются в утверждении органами власти – он признается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 50% избирателей. Принятые решения вступают в силу через десять дней после определения результатов. Если вопрос не поддержали, повторное рассмотрение возможно через год. Изменение принятого решения возможно через три года и тоже путем референдума.Законопроект предусматривает возможность электронного голосования. Инициативу его проведения можно поддержать электронной цифровой подписью.Референдум об изменениях в три раздела Конституции может инициировать президент, вопрос изменения территории страны назначается Верховной Радой. По другим вопросам – инициативой граждан и затем провозглашением президента. Для инициирования референдума необходимо создание инициативной группы, состоящей не менее чем из 60 граждан. Такую группу создают на собраниях, в которых принимают участие не менее 300 избирателей и представитель Центризбиркома. Необходимо собрать три миллиона подписей за 60 дней, при этом не менее чем по 100 тысяч подписей из каждого региона. Подписи передаются на проверку в ЦИК, которая затем принимает и передает постановление о референдуме президенту. Потом президент оглашает дату референдума – последнее воскресенье 60-дневного срока с момента указа.Также законопроект предлагает регистрировать политические партии и общественные организации в качестве сторонников и противников вопроса референдума – с целью получения избирателем сбалансированной информации. У организаций, не имеющих статуса сторонника или противника, есть возможность быть наблюдателем процесса референдума.Кроме того, законопроект внедряет новый вид агитации – во время сбора подписей в поддержку инициативы о проведении референдума. Такую агитацию могут осуществлять политические партии и общественные организации, зарегистрированные как сторонники или оппоненты, а также инициативная группа. Обязательное условие для такой агитации – создание фонда инициативной группы или фонда агитации. Все расходы на агитацию можно производить только из таких фондов.По сути этот законопроект – выполнение предвыборных обещаний Владимира Зеленского.– Перед приходом к власти Зеленский обещал народовластие и много референдумов по самым важным для украинцев вопросам. Так что можно сказать, что он таким образом выполняет часть своих предвыборных обещаний, – говорит председатель наблюдательного совета общественного союза «Фундация Восток-Запад», волонтер, общественный активист Александр Абрамов.Однако если президент хочет выполнить свое обещание, народ необходимо образовывать – чтобы он мог решать вопросы общегосударственного значения, чтобы люди понимали, что происходит, считает политолог, доктор политических наук Игорь Полищук.– Есть такое понятие, как «рефендная демократия». В Швейцарии, например, голосуют по каждому «чиху». Однако, во-первых, эта страна намного меньше Украины, а во-вторых, там возможностей у людей намного больше, – говорит политолог.По мнению доктора политических наук Александра Романюка, вопрос о референдуме возник в связи с тем, что президент теряет поддержку монобольшинства.– В монобольшинстве – фракции «Слуга народа» – идет процесс развала. «Слуги»не голосуют по многим вопросам. И вот теперь, чтобы иметь возможность проталкивать свои решения, Зеленский инициирует проведение референдумов. Если у него не будет поддержки Верховной Рады, он постарается легализировать свои предложения через всеукраинский референдум, надеясь на симпатии и поддержку народа. Он питает надежды выехать на харизме и пиаре. Думает, что выступит – и убедит народ. Возьмем, к примеру, изменения в Конституцию, которые могут усилить его позиции. Если Верховная Рада не поддержит, он будет апеллировать к народу – мол, хочу как лучше, поэтому обращаюсь к вам.Александр Абрамов не считает проект закона своевременным.– Провластная партия «Слуга народа» на каждом углу, в каждой передаче, на каждом телеканале кричит, что страну ждут экономические проблемы, что мировая экономика просядет по худшим прогнозам до 9,5%, а в Украине – на все 100%. Мы опять берем кредит МВФ. И в этих условиях, которые власть сама же и декларирует, я бы хотел видеть законы, которые укрепляют экономику Украины. Вместо этого мы опять идем в политику, разговариваем о каких-то будущих референдумах, – недоумевает Александр Абрамов. – К тому же в законе четко прописано, что нужны будут финансовые затраты на организацию и воплощение идей, прописанных в документе. Возникает вопрос: своевременны ли эти финансовые затраты на мифические референдумы, которых у нас пока не предвидится.Экспертов весьма смущает круг вопросов, которые планируется выносить на референдум.– Изменение территории Украины – этот вопрос меня смущает особенно, – говорит Александр Абрамов. – Это вброс в общество, создание информационного поля, которое мне очень не нравится. У нас что, предвидится изменение территории? К чему это все? Мы планируем нападать на кого-то и присваивать себе чужие территории? Или мы собираемся отдавать свои? Обсуждение в публичной плоскости вопроса об изменении территориальности Украины сегодня очень и очень меня настораживает.По словам политического обозревателя Елены Бугло, в Украине до сих пор «три гетмана» не могут договориться о создании ОСМД или добровольном объединении в ОТГ, а президент Зеленский готов выносить на всеобщее обсуждение проблемы государственной важности – от территориальных вопросов до изменений в Конституцию. Это опасно и чревато нехорошими последствиями.– Можно, как в случае с президентскими выборами, сначала проголосовать, а потом разочароваться. Только есть опасность горько поплатиться за эмоциональное голосование, вплоть до потери государственности. Этого нельзя допустить, – уверена Елена Бугло.У экспертов вызывает опасение и тревогу предполагаемая возможность онлайн-голосования.– Пока нет поголовной цифровой грамотности (а ее на сегодняшний день нет), онлайн-голосование под большим вопросом. Далеко не все жители страны с компьютером на «ты». Особенно старшее поколение. А это уже элемент дискриминации – получается, не владеющих цифровыми технологиями искусственно отсекают от голосования, – говорит Игорь Полищук.Политолог замечает, что сейчас уже идет речь о диктате молодежи, что отмечают многие аналитики, в том числе и западные.– Молодежь пошла на выборы, и выборы во многом стали непредсказуемы. Если раньше молодых вообще не интересовали выборы, то сейчас юные граждане, не подготовленные должным образом, далеко не всегда имеющие оконченное образование, без жизненного опыта начинают диктовать остальным свою волю, – говорит Игорь Полищук. – Зачастую меньшинство, которое только вступает во взрослую жизнь, которому еще учиться и учиться, начинают, вооружившись новыми технологиями, диктовать свою волю другим поколениям. И это приводит к хаосу.По словам эксперта, во всем мире онлайн-голосование вызывает больше вопросов, нежели ответов.– Нередко приводят в пример Эстонию, где уже применяется электронное голосование на выборах. Однако это маленькая страна – размером с Харьковскую область. А вот в крупных странах – Соединенных штатах, Китае – очень скептически относятся к такому способу народного волеизъявления, – утверждает политолог.Онлайн-голосование, по мнению Игоря Полищука, – непаханное поле для разного рода манипуляций, «натягивания» требуемых результатов организаторам референдума, фальсификаций.– А если учесть хакерство, взлом систем, кибератаки, то возникает масса вопросов. Кибербезопасность никто толком не обеспечил. Если хакеры взламывают базу Пентагона, то что говорить о голосовании в Украине, – разводит руками Игорь Полищук. – Я считаю, что это очень спорный и даже опасный момент – мы не готовы к онлайн-голосованию. Подобные идеи вызывают большие опасения у меня как у политтехнолога, поскольку защищенность, а соответственно, и достоверность результатов, никто гарантировать не может.Александр Романюк с коллегой согласен.– Возникает опасность вмешательства в процесс извне. Чтобы использовать электронное голосование, необходимо обеспечить безопасность процесса, исключить возможность фальсификации. В этом направлении надо работать, но сейчас я бы не стал включать данное положение в закон.Слабо верит в возможность электронного голосования в нашей стране и Александр Абрамов.– Когда я поставил в бюллетене галочку и забросил его в избирательную урну – даже в этом случае в нашей стране я на сто процентов не уверен, что мой голос будет учтен. Я не знаю, что произойдет с моим бюллетенем, когда он дойдет до того места, где будут засчитывать результаты. А уж в случае в электронным голосованием у меня еще больше сомнений. Еще свежи в памяти скандалы по поводу транзитных серверов, поэтому в электронное голосование в Украине очень слабо верю, – констатирует Александр Абрамов.По мнению политического обозревателя Елены Бугло, усиление народовластия, обещанное президентом, как и многое другое, – это всего лишь умелая манипуляция массовым сознанием: обертка – красивая и блестящая, а вкус начинки – не очень.– Так вышло с неприкосновенностью, с импичментом, так получится и с референдумом, – уверена эксперт. – Украинское общество давно ждет настоящего народовластия и возможности влиять на государственные решения. Однако у нас получается по классике: верхи еще не готовы честно спрашивать у народа, то есть честно формулировать вопросы, а низы не готовы осознанно отвечать на вопросы референдума, отличать манипуляции и фальшь от правды, перестать руководствоваться эмоциями, чувствовать ответственность за свою страну.Опасение экспертов вызывает и то, что многие украинцы не способны принимать судьбоносные для страны решения в силу политической и экономической безграмотности.– Политическая культура, политическое образование сегодня сведены на нет. Политологию в вузах отменили, а по олигархическим каналам народ правды не услышит – там идет сплошная манипуляция. И референдум тоже может быть использован как инструмент глобальной манипуляции, – считает Игорь Полищук. – Введению в практику референдумов должна предшествовать общенациональная программа просвещения по формированию политической культуры. А иначе получится, что люди будут голосовать, даже не понимая, за что, потому что либо не смогут разобраться в сути вопроса, либо просто не захотят вникать.– Нужны образовательные программы, – соглашается Александр Романюк. – То же, кстати, касается и проведения выборов, ведь это также народное голосование. К сожалению, с этим у нас сейчас дела обстоят очень плохо. Политическое просвещение населения никуда не годится. Тем более что в вузах убирают политологию.Опасения специалистов в том, что народ будет принимать решения, совершенно не разбираясь в сути вопроса, небезосновательны.– Вы знаете, когда Гитлер шел к власти, многие решения, способствующие установлению тоталитарного режима, он проводил через референдумы. Именно поэтому после крушения нацистского режима и провозглашения ФРГ в 1949 году там по сей день не проведено ни одного референдума – в Германии просто исключили этот способ влияния, – говорит Александр Романюк. – В Украине тоже основная масса граждан не разбирается ни в политике, ни в экономике. На простых людей, не имеющих нужных знаний, очень легко влиять через средства массовой информации, через пропаганду. Это очень опасная вещь.