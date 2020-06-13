Участникам внешнего независимого оценивания с повышенной температурой не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус в пунктах тестирования.

Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

По его словам, на данный момент невозможно обеспечить такое количество пунктов тестирования, которые смогут осуществить правильное экспресс-тестирования.

Бойко отметил, что в ведомстве понимают, что у детей может быть повышенная температура, не связанная с коронавирусом. В таком случае он посоветовал взять справку у семейного врача, подтверждающую факт наличия субфебрильной температуры.

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