Участникам внешнего независимого оценивания с повышенной температурой не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус в пунктах тестирования.

Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.По его словам, на данный момент невозможно обеспечить такое количество пунктов тестирования, которые смогут осуществить правильное экспресс-тестирования.Бойко отметил, что в ведомстве понимают, что у детей может быть повышенная температура, не связанная с коронавирусом. В таком случае он посоветовал взять справку у семейного врача, подтверждающую факт наличия субфебрильной температуры.