В центрах занятости и военкоматах больше не будут требовать справку о составе семьи. Изменения в Положение «О Реестре территориальной громады города Харькова» были утверждены 10 июня на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, одна из приоритетных задач города – переход на электронный обмен данными. Для этого к Реестру территориальной громады уже подключено более 1,6 тысячи различных субъектов, включая структуры горсовета, государственные организации, коммунальные предприятия, нотариусов, судей и пр., которые больше не требуют от жителей справки о составе семьи и регистрации места проживания в бумажном виде. Все данные поступают автоматически, что избавляет горожан от лишних хлопот.Теперь к реестру будут подключены военкоматы, центры занятости и исправительные колонии.Вице-мэр отметил, что этим решением также убирается функция КП «Жилкомсервис», жилищных кооперативов и ОСМД по оформлению и выдаче бумажных справок о составе семьи и месте регистрации. Изменения вступят в силу с 1 июля.– Наша цель – убрать бумажные справки из обихода жителей города. Для этого мы продолжаем активно подключать к реестру новых субъектов, а это около 10% общего объема бумажных справок, которые еще используются. Кроме того, внесенным изменением мы узаконили возможность горожан не обращаться в центры админуслуг, если информация в реестре тергромады не совпадает с реальностью. Жителям достаточно обратиться по телефону горячей линии: (0-800)-304-304, рассказать о несоответствии, и эта информация абсолютно законно будет подкорректирована, – отметил Олег Дробот.Напомним, в случае необходимости харьковчане могут оформить справки о составе семьи и месте регистрации, а также множество других справок на «Портале электронных сервисов».