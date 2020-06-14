Летняя Олимпиада в Токио, которая должна была состояться в июле этого года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год, пройдет по упрощенной процедуре.

Олимпиада не будет проводиться пышно, ее организаторы работают над двумя сотнями идей, которые позволят упростить сценарий и сократить расходы, сообщает Би-би-си со ссылкой на исполнительного директора Олимпиады-2020 Тоширо Муто.По его словам, организаторы не исключают уменьшение количества болельщиков, однако график спортивных соревнований пока остается неизменным.Отмечается, что председатель организационного комитета Токио-2020 Иосиро Мори отказался обсуждать возможность полной отмены Игр.– Неправильно обсуждать предположения, основанные на гипотетическом сценарии, поэтому наша позиция – вообще не рассматривать вопрос об отмене Олимпиады, – отметил Иосиро Мори.Напомним, 24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Международный олимпийский комитет согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Чуть раньше, 17 марта, УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.В заявлении президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха на официальном сайте МОК говорится, что расходы, связанные с переносом токийской Олимпиады на следующий год, составят несколько сотен миллионов американских долларов.