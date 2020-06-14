Несмотря на значительное послабление карантина, мне по-прежнему страшно выходить на улицу. Люди практически перестали носить маски, а ведь кто-то может быть болен и не знать об этом. Говорят, что у некоторых болезнь протекает бессимптомно, при этом они все равно заразны. Лидия Николаевна

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