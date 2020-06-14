Несмотря на значительное послабление карантина, мне по-прежнему страшно выходить на улицу. Люди практически перестали носить маски, а ведь кто-то может быть болен и не знать об этом. Говорят, что у некоторых болезнь протекает бессимптомно, при этом они все равно заразны. Лидия НиколаевнаДля четкого ответа на вопрос, может ли SARS-CoV-2 широко распространяться через бессимптомных носителей, нужно больше исследований, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее уже есть предположение, что бессимптомные больные коронавирусом в малой степени способствуют распространению инфекции. Об этом на брифинге в штаб-квартире ВОЗ в Женеве сказала глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам, технический руководитель программы ВОЗ по противодействию коронавирусу доктор Мария Ван Керхов, сообщает CNBC.
Бессимптомные носители не виноваты
Исследования первых вспышек Covid-19 показали, что вирус может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя нет видимых внешне симптомов. Теперь чиновники ВОЗ говорят, что этот путь распространения хоть и возможен, но он не основной. Таким образом, поставлены под сомнение опасения, что вспышки коронавируса трудно сдерживать из-за бессимптомных носителей.
– Исходя из имеющихся у нас данных, по-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку. Очень редкие случаи. У нас есть ряд отчетов из стран, которые проводят очень детальное отслеживание контактов и следят за бессимптомными случаями, их контактами. И они не находят в этих случаях вторичную передачу инфекции. Это случается очень редко, – отметила Мария Ван Керхов.
Эпидемиологическая политика может измениться
Тем не менее, по ее данным, некоторые исследования указывают на бессимптомное и досимптомное (то, которое происходит буквально в последние часы перед появлением симптомов) распространение коронавируса в семьях или в домах престарелых.
По словам эксперта ВОЗ, действия властей должны быть направлены на выявление и изоляцию зараженных людей с симптомами, а также на отслеживание всех их контактов.
– Если бы мы на самом деле отслеживали все симптоматические случаи, изолировали их, отслеживали их контакты и тоже изолировали, то количество вспышек резко сократилось бы, – считает Мария Ван Керхов.
Если наверняка выяснится, что бессимптомное распространение – не основной фактор передачи коронавируса, последствия могут быть решающими для эпидемиологической политики.
Испытания проходят десять вакцин
Тем временем в мире продолжается разработка вакцины против коронавируса. Большинство вакцин пытаются обучить иммунитет распознавать S-белок на поверхности частиц SARS-CoV-2: именно их вирус использует для абордажа клеток. По состоянию на 6 июня клинические испытания проходят десять вакцин-кандидатов. Об этом говорится в обзорной статье медицинского журнала The Lancet, пишет Liga.net.
Обычно разработка вакцин – длительный процесс. В среднем на это уходит около десяти лет. Испытания, где добровольцев вакцинируют, а затем специально пытаются заразить вирусом, могут ускорить процесс, но этические и научные достоинства этого подхода остаются спорными, пишут ученые.
Почему спешка опасна
Ключевая проблема спешки с созданием вакцины состоит в том, что не до конца изученные кандидаты могут усугубить заболевание, поэтому важно выдерживать все протоколы проверок. Исследователи из Оксфордского университета и компании AstraZeneca надеются получить первые данные уже летом, хотя многие эксперты утверждают, что даже полтора года для первой вакцины – невероятно агрессивный график.
Некоторые из передовых вакцин-кандидатов используют новые технологические платформы. мРНК-1273 от Moderna, которая была введена в клинические испытания всего через 66 дней после расшифровки генома SARS-CoV-2, доставляет генетическую последовательность вируса в клетку-хозяина и используют ее механизмы для производства интересующих антигенов. Для переноса мРНК-вируса вакцина Moderna использует синтетические липидные наночастицы.
Сложно выбрать самого эффективного кандидата
В Оксфорде делают вакцину AZD1222: аденовирус шимпанзе используют для переноса ДНК для антигена S-белка. Так как сами аденовирусы иммуногенны, этот метод может создавать устойчивый ответ В-клеток и Т-клеток памяти иммунитета, что потенциально приведет к лучшей профилактике коронавируса с меньшими дозами. Однако пока не было вакцины на основе нуклеотидов и аденовирусов, которая была бы одобрена в США или ЕС. На данный момент неизвестно, могут ли кодируемые мРНК антигены обеспечивать достаточную защиту от патогенов.
Два из четырех ведущих производителей вакцин Sanofi и GlaxoSmithKline фокусируются на более устоявшихся технологиях: их вакцина-кандидат состоит из самого антигена белка в сочетании с адъювантом (комплексом веществ) для более сильного иммунного ответа. Несколько компаний уделяют внимание подходам с использованием ослабленного или "убитого" целого SARS-CoV-2.
ВОЗ знает более чем о ста кандидатах на доклиническую разработку, но большинство из таких вакцин существую, условно говоря, на бумаге. Типичный показатель успеха при разработке вакцины составляет не более 6%. Проблема еще и в том, что нереально координировать и централизованно контролировать все исследования, чтобы действительно выбрать самого эффективного кандидата.