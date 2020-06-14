Группа Нафтогаз ввела в эксплуатацию сверхглубокую скважину №208 на Березовском месторождении в Харьковской области, сообщает пресс-служба Укргаздобычи.

Глубина скважины - 6000 м, она обеспечит прирост разведанных запасов голубого топлива более чем 350 млн кубометров.“Это уже вторая разведовательная скважина на месторождении, которая показала высокий результат и обеспечила увеличение разведанных запасов. Ее суточный дебит составляет 260 000 куб. м природного газа”, - сказано в сообщении.В компании отметили, что в период кризиса, который ограничил инвестиционные возможности, решили сконцентрировать усилия на увеличении запасов углеводородов.- Результаты геологических исследований свидетельствуют о том, что газовые гиганты - Шебелинское, Крестищенское и другие месторождения, имеют значительный потенциал на глубинах более 5-6 километров. Поэтому доразведка глубоких залежей является одним из ключевых проектов нашего дивизиона. Две высокодебитные скважины на Березовском месторождении подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, - говорит Александр Романюк, директор дивизиона “Разведка и добыча”.Укргаздобыча провела сейсмические исследования по методике 3D и уточнила геологическую модель Березовского месторождения. Оно состоит из двух структурных элементов: Западно-Березовского и Березовского поднятий.“Скважина №206 глубиной 6100 м, которую ввели в эксплуатацию в феврале этого года, подтвердила продуктивность газоносных залежей в пределах Западно-Березовского поднятия. Скважина № 208 глубиной 6000 м, которую закончили в мае, расположена на Березовском поднятии”, - сообщается в релизе.Результаты бурения двух разведочных скважин позволят проектировать дальнейшие работы по доразведке Березовского месторождения, заключили в Укргаздобыче.