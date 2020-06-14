Счастье момента, запечатленное в кадре. Никакая ретушь не заставит животное на фотографии радоваться, грустить, скучать или проявлять свою любовь – это настоящая жизнь, которая проходит рядом с нами. Фотограф-анималист Екатерина Яшиш поделилась с читателями «Вечернего Харькова» секретом цепляющих за душу анималистических снимков. Чем интересен этот жанр фотоискусства, можно ли найти общий язык с четвероногой моделью и как подготовить домашнего любимца к фотосессии?

– Действительно, они демонстрируют, что у каждой собаки, кошки, лошади, у каждой овечки есть свой характер, своя изюминка, свое настроение. Жанр анималистики очень глубок. Просто сфотографировать собаку – недостаточно, важно передать ее эмоции, характер. У собак, как у людей, богатая гамма эмоций. Они тоже могут встать не с той лапы и пребывать в плохом настроении, могут резвиться и злиться, радоваться встрече или тосковать, с надеждой чего-то ждать или разочарованно уходить в сторону.Я предпочитаю живые и лаконичные снимки, не добавляю в кадр ничего лишнего. Стараюсь сделать фотографию интересной изначально, еще при съемке, а не за счет искусственной обработки. Можно, обработав снимок в фоторедакторе, подчеркнуть его настроение, атмосферу, придать дополнительную контрастность, яркость цветам. Но никакая обработка не заставит животное на фотографии радоваться, грустить, скучать или проявлять свою любовь. Каждое животное – индивидуально. Очень интересно передать изгиб его тела, поднятые ветром завитки шерстки, преданные глаза. Допустим, у собаки собака есть шрам, и в этом ее особенность, индивидуальность. Не нужно его убирать – не обязательно выставлять на первый план, но можно красиво обыграть.– С самого детства я – как, наверное, большинство детей – мечтала о собаке. Однако родители были против. Они считали, что это большая ответственность, а заверения ребенка на тему: «Я буду ухаживать за собакой», как правило, забываются в течение первой недели. Так что собаки у нас не было очень долго. Однако мне повезло хотя бы в том, что у нашей соседки по этажу был потрясающе красивый питбуль, и они всегда брали меня с собой на прогулку в лес.В старших классах я очень заинтересовалась кинологией – начала изучать информацию по дрессировке, воспитанию собак. Хотела воспитать собаку самостоятельно. И моя мечта осуществилась. К выпускному у меня появился доберман Лари, который живет у меня до сих пор и прекрасно ладит с беспородным котом. Собственно, с Лари и началась моя история как фотографа-анималиста.Мне всегда было очень интересно наблюдать за природой, поэтому и в анималистику я пришла не случайно, а тренироваться начала на своем добермане. Первые его фотографии были сделаны «мыльницей» – миллион неудачных, смазанных кадров. Спустя какое-то время я приобрела хороший фотоаппарат и всерьез занялась изучением фотодела. Я очень благодарна родителям, которые поддержали меня во всех начинаниях. Именно благодаря им я достигла всего самого лучшего, что есть в моей жизни.– Если человек сам выражает желание сфотографироваться, то собаке абсолютно все равно – фотография нужна не животному, а его владельцу. И наша совместная задача – сделать так, чтобы во время съемки собака получила удовольствие, а владелец – то, что хочет.Работа с домашними любимцами очень интересна. Зачастую, когда человек видит картинку в интернете, ему кажется, что это очень просто: взял фотоаппарат, усадил перед собой собаку, сфотографировал и получил красивый снимок. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Прежде всего фотографу нужно найти подход к животному, подружиться с ним. Некоторые пугаются звука затвора фотоаппарата, и его нужно приучить к тому, что это не страшно и не причинит вреда. Ни в коем случае нельзя принуждать собаку к съемке, если она не хочет – ее нужно разыграть, мотивировать какими-то игрушками или вкусняшками и только после этого начинать аккуратно входить в контакт.Порой собаки воспринимают объектив как некоего врага, которого стоит опасаться. Особенно это относится к маленьким песикам, потому что они, условно говоря, сами размером с камеру и не могут понять, что за огромный «глаз» на них смотрит и почему они должны перед ним сидеть или прыгать.Нередко бывает, что собака изначально агрессивно настроена на постороннего человека или на камеру. У меня был случай, когда собака, которую я фотографировала, посчитала, что фотоаппарат – это объект охоты. Я, как обычно, присаживаюсь, чтобы начать снимать. Владелец, общаясь с собакой и мирно переговариваясь со мной, отстегивает поводок, и в этот момент пес решает начать охоту – совершает бросок в строну камеры… Это был мой первый разбитый объектив. Слава богу, что все обошлось без травм с обеих сторон. В итоге мы с этим псом подружились, и у нас получилось много потрясающих кадров.– Есть животные, которые действительно получают удовольствие от фотосесии. Как правило, это дрессированные собаки, у которых есть базовое понимание, что такое выдержка, послушание и команда. Такую собаку можно посадить на пенек, надеть на нее шляпу, нацепить очки и сфотографировать. Если же собака не имеет специальной подготовки, если она активна и хорошо не выгуляна, то для нее процесс будет скучным и совершенно неинтересным. Да, она постоит минут пять, но поскольку фотосессия длится, как правило, минут сорок, то все остальное время она убегает, поворачивается к тебе задом, зевает, опускает уши, то есть всем своим видом демонстрирует, что ее это совершенно не занимает.– Не только можно, но и нужно. Первым делом стоит привести собаку в порядок – помыть, вычесать, подстричь, обязательно обрезать коготки.Не лишним будет позаботиться об аксессуарах. В первую очередь хорошо иметь красивый поводок. Его можно интересно обыграть – например, собака держит поводок в пасти либо он лежит у ее лап. Если хочется фото без поводка, но отпустить собаку невозможно, иначе она сбежит, его можно заменить тонкой веревкой, которую можно будет убрать в процессе редактирования. Вместо ошейника или поводка можно приспособить красивый платочек, цепочку, какой-то ободочек на шею…Перед съемкой желательно немного прогуляться с питомцем, чтобы он слегка выпустил пар, но ни в коем случае не доводить до состояния усталости. То есть собака должна сбросить часть излишней энергии, но сохранить желание бегать и играть.Ну и, конечно же, хорошо бы запастись вкусным лакомством. Желательно не обычной едой, которую она получает каждый день, а вкусняшками, которые она обожает, но получает довольно редко. Это могут быть сыр, вареная курочка или индейка, вареное говяжье сердце или подсушенное легкое и даже оладушки, сосиски, рыба или кусочек пиццы… Мотивировать животное на съемку помогут игрушки: мячики, фрисби – то есть то, с чем собака играет, что она любит ловить, приносить. Ну и самое главное – позитивное настроение. Ни в коем случае нельзя наказывать животное, ругать, одергивать – собака просто зажмется.А моя задача заключается в том, чтобы найти хорошие кадры, правильно с собакой взаимодействовать – удачно выставить, повернуть, чтобы получилось гармонично, красиво. Нужно не просто сфотографировать животное сверху или в процессе бега – необходимо поймать ее горящий глаз, взгляд, момент, когда она поднимает ушки или «улыбается» во всю пасть.Чтобы снимки получились запоминающимися, я обычно обсуждаю с владельцем, какие кадры он хотел бы видеть. Например, снимок нос к носу или глаз к глазу, либо лапу четвероногого друга на своей руке, либо песика в венке из одуванчиков. А возможно – собаку, которая нежится под одеялом или уютно свернулась под пледом. Это может быть и просто фотопрогулка по городу на закате. Хорошо, когда хозяин присылает заранее видео собаки, рассказывает, какой у нее характер, чтобы фотограф мог заочно познакомиться со своей моделью, найти к ней подход, продумать интересные ракурсы.