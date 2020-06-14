Всемирная организация здравоохранения обновила свое руководство по противодействию пандемии коронавируса. Организация рекомендует носить маски, в том числе тканевые, в общественных местах, где существует риск передачи Covid-19.

В своем новом руководстве, основанном на данных исследований, ВОЗ подчеркнула, что маска является лишь одним из ряда инструментов, которые помогут снизить риск передачи вируса. При этом ношение маски не должно давать ложного чувства защиты, сообщает Reuters.Если раньше ВОЗ настаивала на использовании только медицинских масок, то сейчас в организации одобрили также самодельные тканевые маски.«ВОЗ рекомендует правительствам поощрять население носить маски в местах, где широко распространена передача инфекции, а физическое дистанцирование затруднено – например, в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных либо переполненных помещениях», – цитирует CNN гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.Также Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует использовать маски всем медикам в клинических зонах, а не только тем, кто имеет дело с коронавирусом.Ранее в руководстве ВОЗ говорилось, что тканевые маски, в том числе марлевые и хлопчатобумажные, применять не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.