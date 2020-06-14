Немолочный жир и незаявленные консерванты – такие сюрпризы обнаружили эксперты ГП «Харьковстандартметрология», которые проводили потребительскую экспертизу плавленых сыров.

Что тестировали?

Для проведения потребительской экспертизы были закуплены восемь образцов плавленого сыра «Дружба», изготовленные в различных регионах Украины.Качество продукции определялось в государственной испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ГП «Харьковстандартметрология» по массовой доле жира, заявленной на маркировке, идентификации жира (наличию немолочных жиров), массовой доле консервантов.Проведенной экспертизой установлено, что из восьми образцов плавленых сыров шесть соответствовали требованиям действующих нормативных документов по всем показателям. Вместе с тем два протестированных образца плавленого сыра не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов.– Так, ряд недостатков имели плавленые сыры ТМ «Козуб продукт» и ТМ «Порада», – рассказывает генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко. – В обоих образцах обнаружена сорбиновая кислота (сыр ТМ «Козуб продукт» – 561,4 мг/кг, ТМ «Порада» – 1303,7мг/кг) при отсутствии информации на маркировке об этом консерванте. Кроме того, в сыре ТМ «Порада» обнаружено содержание немолочного жира, следовательно, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, такой продукт не должен называться сыром. А в сыре ТМ «Козуб продукт» выявлена заниженная массовая доля жира: на этикетке заявлено 55%, а фактически выявлено – 51,7%.Плавленый сыр – достаточно востребованный продукт питания, поэтому у производителей существует большой соблазн его фальсификации. Наиболее распространенным видом обмана потребителей при производстве сыров является замена молочного жира немолочным, в том числе растительным – кокосовым, пальмовым маслами или смесью растительных жиров. Недобросовестные производители реализуют поддельные и опасные пищевые продукты, заставляя потребителей не только платить больше, но и рисковать здоровьем.– В Украине не запрещено частичное использование растительных жиров при производстве молокосодержащих продуктов. Это такие продукты, как: продукт молокосодержащий сырный; продукт молокосодержащий сырный плавленый; продукт молокосодержащий сметанный; продукт молокосодержащий йогуртовый. Но питательная ценность и польза от употребления таких продуктов значительно уступает продуктам, изготовленным из натурального молочного сырья, – отмечает Владимир Величко.Под прицел экспертов попали: сыр плавленый «Дружба», 40% жира в сухом веществе, ТМ «Шостка»; сыр плавленый «Дружба», 55% жира в сухом веществе, ТМ «Ферма»; сыр плавленый «Дружба», 50% жира в сухом веществе, ТМ «Белоцерковский»; . сыр плавленый «Дружба», 55% жира в сухом веществе, ТМ «Золотой резерв»; сыр плавленый «Дружба», 50% жира в сухом веществе, ТМ «Порада»; сыр плавленый «Дружба», 55% жира в сухом веществе, ТМ «Комо»; сыр плавленый «Дружба», 55% жира в сухом веществе, ТМ «Козуб продукт»; сыр плавленый «Дружба», 55% жира в сухом веществе, ТМ «Пирятин».