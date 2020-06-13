Сообщение о возгорании дачного дома в поселке Ржавец поступило ночью 12 июня.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огнем был охвачен дачный дом на площади 70 м.кв.Пострадавшие владелец человек 1948 года рождения с диагнозом ожоги II и III степени, 98% ожоги верхних дыхательных путей и ожоговый шок, а также его жена 1946 года рождения с диагнозом термический ожог обеих верхних конечностей рук I и II степени и термический ожог I и II степени лобной области головы 1%. Их госпитализировали в 4-ю городскую больницуПричины пожара устанавливаются.