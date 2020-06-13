На время ремонта власти ограничили движение общественного транспорта.На перекрестке улицы Героев труда с проспектом Тракторостроителей, спустя полтора года после капитальной реконструкции трамвайного переезда и дорожного полотна, которая обошлась городскому бюджету в 43 миллиона 655 тысячи гривен, власти повторно перекладывают асфальт.
Также, на время ремонта, будет ограничено движение городского транспорта, а некоторые трамвайные маршруты, №16 и 16А - временно отменены.
В связи с этим, 13 июня движение будет организовано следующим образом:
- по ул. Героев Труда при движении от ул. Гвардейцев Широнинцев - только направо на пр. Тракторостроителей;
- по ул. Героев Труда при движении от ул. Светлой, движение на перекресток запрещается, объезд осуществляется через ул. Светлую и ул. Валентиновскую;
- по пр. Тракторостроителей при движении от ул. Валентиновской - только налево на ул. Героев Труда;
- по пр. Тракторостроителей при движении от ул. Бучмы движение запрещается, объезд осуществляется через ул. Бучмы.
Также с 8:00 до 19:00 13 июня некоторые автобусы будут объезжать указанный участок следующим образом:
№212э: - ул. Светлая (533 м/р) - ул. Светлая - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда и далее по маршруту;
№266э: - ул. Бучмы - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - ст. м. «Героев труда»;
№17э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменит путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Героев Труда и далее по маршруту;
№272э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке ул. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменит путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - ул. Валентиновская и далее по маршруту;
№6э, 49э, 204э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменят путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.
Кроме того, 13 июня будет поэтапно запрещаться движение трамваев через перекресток ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и ул. Академика Павлова - пр. Московский. В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:
№8 (с 9:00 до 14:00):
часть: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии;
часть: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
№23 (с 9:00 до 11:00): разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
№26 (с 14:00 до 19:00): парк им. Горького - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-Восточный»;
№27:
часть (с 9:00 до 11:00): разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
(с 11:00 до 14:00): Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
часть (с 9:00 до 14:00): Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии.