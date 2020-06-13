Сейчас работники полиции устанавливают организаторов работы салонов.

12 июня правоохранители выявили факт организации и деятельности игорного заведения по улице Леся Сердюка, которое находилась в нежилом помещении на территории рынка.В результате обыска работники полиции изъяли 8 игорных аппаратов, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр, другие документы, а также денежные средства в сумме 1475 гривен.В тот же день правоохранители провели обыск в помещении игрового заведения, расположенного на трамвайной остановке на улице Героев Труда. По адресу было изъято 8 единиц игровых устройств, мобильные телефоны, черную бухгалтерию и денежные средства в сумме 3500 гривен.Досудебное расследование продолжается.