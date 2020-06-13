В ходе операции изъято 395 емкостей с жидкостью, имеющей характерный запах спирта, 22 емкости для розлива и средства для ее фасовки и дозировки.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 12 июня в Киевское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Харькове на 2-м Вологодском въезде сотрудники Управления службы безопасности Украины в Харьковской области обнаружили подпольный цех по изготовлению спиртных напитков.13 июня следователями указанный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.