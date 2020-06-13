В рамках рабочей поездки в Харьковскую область, народный депутат посетила Кегичевский район.

В ходе визита, Юлия Светличная встретилась с представителями громады Кегичевского района, где за последнее время накопился ряд проблем, требующих оперативного и профессионального вмешательства. Об этом нардеп написала на своей официальной странице в Facebook,Также, продолжая свою инициативу по поддержке медиков Харьковской области, нардеп передала медперсоналу Кегичевской центральной районной больницы средства индивидуальной защиты, которые помогут сотрудникам обезопасить работу в период эпидемии.