За совершение преступления сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину.Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 13 июня в Богодуховском районе 27-летняя девушка ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее напал незнакомец и изнасиловал с применением физической силы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Богодуховского отдела полиции задержали за совершение преступления 32-летнего мужчину.
По данному факту следственным Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет