В правительстве запретили открывать кинотеатры и проводить пробное ВНО, а также изменил правила пересечения границы.

ограничить деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемической ситуации;

исключить пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина;

предусмотреть, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины или признанные беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией;

установить требования обязательной обсервации только для лиц, которые пересекают границу и прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с широким распространением COVID-19;

отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ;

предусмотреть обязательное наличие в контрольных пунктах мест для проведения медицинского осмотра;

предусмотреть дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а именно то, что в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, лицо не дала согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" единого государственного веб-портала электронных услуг до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, которым регламентируется карантин. В частности с 15 июня нельзя будет восстановить работу кинотеатров, нельзя будет проводить пробное внешнее независимое оценивание, но будут ослаблены правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа.Так, в постановлении предусмотрены следующие пункты: