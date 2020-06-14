Отношения Украины с НАТО, евро-атлантическая интеграция, сотрудничество с НАТО и ЕС в сфере безопасности – эти и другие вопросы поднимались на семинаре «Сотрудничество Украина – НАТО. Региональное измерение». Семинар, организованный Укртелерадиопрессинститутом при поддержке NATO in Ukraine, проходил в течение трех дней в режиме онлайн.

Украина стала шестым партнером НАТО

Альянс осуждает агрессию России

Украина продолжает евро-атлантическую интеграцию

Союзники готовы оказать поддержку

Трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности

Очень важный аспект – разминирование

Эксперты поделились секретами

– Мы знаем, что отношение к НАТО в разных регионах Украины отличается, – отмечает первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак. – Соответственно, следует учитывать особенности каждой области. И без широкого привлечения СМИ достучаться до сердец украинцев невозможно, поэтому очень важно, что в семинаре приняли участие региональные СМИ, имеющие реальный контакт с читателями.Если в предыдущие годы целью реализации программ по вопросам евро-атлантической интеграции было повышение уровня осведомленности граждан Украины о странах – членах НАТО и преимуществах членства в альянсе, то сейчас, по словам Богдана Червака, акцент делается на том, чтобы продемонстрировать гражданам: членство в НАТО и соответствие его стандартам нужны именно Украине.В дни работы семинара произошло знаковое для нашей страны событие – 12 июня Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО, встав в один ряд со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией, Иорданией. Соответствующее решение принял Североатлантический совет НАТО. Программа является частью инициативы альянса по усилению оперативной совместимости войск стран-участниц с силами НАТО.Как отметила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, суверенная, независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, имеет первоочередное значение для евро-атлантической безопасности.Она сообщила, что в ноябре прошлого года Украина официально обратилась к НАТО с просьбой о присоединении к партнерству расширенных возможностей.– Пять партнеров НАТО уже участвуют в программе. Украина тоже изъявила желание, – говорит Барбора Маронкова. – Это не политический процесс, а военная программа, которая задействует военно-технические аспекты сотрудничества между Украиной и НАТО. По этому вопросу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проводились консультации между членами НАТО – необходим был консенсус всех 30 членов альянса.Решение о предоставлении Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО подтверждает значительный вклад Украины в миссии НАТО, а также демонстрирует преданность альянса своим партнерам, несмотря на пандемию Covid-19.Барбара Маронкова отметила, что государства – члены НАТО, как и прежде, осуждают незаконную аннексию Крыма Россией, а также ее дестабилизирующие и агрессивные действия на востоке Украины и в Черноморском регионе.– Увеличено присутствие НАТО в Черном море, активизируется сотрудничество в военно-морской сфере между НАТО и Украиной, а также Грузией. НАТО стоит на своей позиции, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, ее право самостоятельно выбирать будущее страны и определять внешне-политический курс без внешнего вмешательства, – говорит представитель НАТО.Вследствие российской агрессии начиная с 2014 года сотрудничество между Украиной и НАТО в ряде ключевых сфер активизировалось. Помимо политической поддержки, альянс существенно увеличил и практическую помощь нашей стране.– Во время Варшавского саммита 2016 года Североатлантический альянс принял решение продолжать оказание стратегических консультаций и практической поддержки в области реформирования безопасности и оборонного сектора Украины, включая меры, определенные в Комплексной программе помощи, которая была принята на заседании Комиссии Украина – НАТО, – продолжает Барбора Маронкова. – Цель программы – способствовать развитию способности Украины гарантировать собственную безопасность и внедрять реформы. Программа охватывает также разные проекты целевых фондов, созданные специально для Украины.Барбора Маронкова напомнила, что диалог Украина – НАТО начался в 1994 году, когда наша страна, став независимым государством, вступила в совет Североатлантического сотрудничества по программе «Партнерство ради мира». Толчок дальнейшему развитию отношений дала Хартия об особом партнерстве, подписанная в 1997 году. Хартия по сей день остается основополагающим документом, регламентирующим отношения Украины с НАТО.– Хартией была основана Комиссия Украина – НАТО (КУН), целью которой является развитие наших отношений, – отмечает Барбора Маронкова. – Она является форумом для проведения консультаций по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, между Украиной и государствами – членами альянса. Эта комиссия – очень важный инструмент нашего сотрудничества, который работает вот уже 20 лет. Под эгидой КУН были созданы совместные рабочие группы для продвижения работы в конкретных сферах – по оборонной реформе, по военно-техническому сотрудничеству, по вопросам сотрудничества в области науки и окружающей среды, по вопросам планирования на случай чрезвычайных ситуаций гражданского характера.В 2018 году Верховная Рада Украины приняла закон, которым членство Украины в НАТО было признано стратегическим приоритетом национальной внешней политики и политики безопасности. А в 2019 году украинский парламент внес поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.– Союзники приняли во внимание желание Украины продолжать евро-атлантическую интеграцию и готовы предоставить ей политическую и практическую поддержку, – говорит Барбора Маронкова. – Однако приоритетом для Украины должен быть фокус на внутренние реформы с целью консолидации демократических институций, укрепления правосудия и развития оборонных возможностей в соответствии со стандартами и принципами НАТО. Надо стремиться поддерживать эти усилия с помощью уже существующих инструментов.В числе прочего на семинаре обсуждался вопрос трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности Украина – НАТО – ЕС.По информации директора международных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI» Виталия Мартынюка, ключевые вопросы трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности включают, в частности, противодействие гибридным угрозам.– Была создана платформа Украина – НАТО по изучению опыта гибридной войны в Украине, в рамках которой проводятся ежегодные конференции, другие встречи по своевременному выявлению гибридных угроз, поскольку Украина находится на передовой противодействия гибридной агрессии, – рассказывает Виталий Мартынюк. – В октябре 2017 года при поддержке и организации НАТО, а также при активном участии ЕС в Украине были проведены учения по защите критической энергетической инфраструктуры в условиях войны гибридного типа. Рассматривалась возможность кибератак, подобных тем, которые происходили у нас, например, в 2015–2016 годах, в том числе и на электроэнергетические системы Украины. Изучалась также возможность дезинформации. То есть на учениях отрабатывались все возможные сценарии действий противника, которые могут причинить вред критической инфраструктуре. Следующие учения запланированы на осень 2020 года.Трехстороннее сотрудничество включает также участие Украины в совместных операциях, в частности на море.– Эти вопросы сейчас особенно актуальны в контексте российской агрессии, – отмечает Виталий Мартынюк. – Россия пытается превратить Азовское море в подконтрольную себе акваторию и сделать Черное море «российским озером», усиливая там свое военное присутствие.Также сотрудничество Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности предусматривает кибербезопасность, развитие оборонных возможностей, в частности разминирование территорий.– Разминирование важно не только в зоне проведения АТО/ООС, где осталось много неразорвавшихся боеприпасов, но и для территорий военных складов, на которых произошли взрывы, например, в Харьковской области – отмечает Виталий Мартынюк. – И тут Украина тесно сотрудничает с НАТО и ЕС – использует их методики, их аппаратуру, чтобы полностью очистить территорию от снарядов.Сотрудничество включает и вопросы оборонно-промышленного комплекса – а это усиление обороноспособности нашей страны, стратегические коммуникации, гражданская безопасность, возможность обучения и поддержание политического диалога. Ну и, конечно же, Украина принимает участие в совместных учениях.Участники семинара имели возможность не только услышать компетентное мнение экспертов о невоенной поддержке НАТО процессов реформирования в Украине, об истоках и эволюции Североатлантического альянса, но и получить ответы на интересующие их вопросы, а также дельные советы относительно региональных особенностей работы СМИ с темой НАТО.К тому же эксперты поделились секретами, которые пригодятся средствам массовой информации в повседневной работе: как общаться с возможным финансовым донором, составлять и презентовать проекты в сфере СМИ; распознавать информационные фальшивки, как вернуть доверие читателей и зрителей посредством информационной грамотности; как использовать возможности заработать в социальных сетях.