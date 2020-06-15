С начала нового учебного года школьники будут учиться по технологиям дистанционного обучения. Кроме того, для усвоения детьми материал, который пришелся на период карантина, будет применяться индивидуальный подход.

– Думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть будут сочетаться и классно-урочная система, и технологии смешанного обучения. С сентября, я думаю, они будут шире использоваться в наших школах, – сказала в эфире телеканала «1+1» и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.Также глава МОН сообщила, что до конца июня в учреждения общего и среднего образования будут направлены рекомендации, чтобы учителя могли планировать структуру следующего года.– Будет так называемое корректирующее обучение, – уточнила глава министерства. – Учителя смогут выяснить, насколько ученики освоили тот материал, изучение которого пришлось на карантин. И здесь будет исключительно индивидуальный подход – для каждого класса и каждого учителя.По словам чиновницы, что МОН не устанавливает сроки, но эту работу предусматривают сделать в сентябре.– У нас есть сроки учебного года, определенные законом Украины о полном общем среднем образовании. Это не менее 175 учебных дней. Условия учебного года зависят от эпидемиологической ситуации. Но мы понимаем, что не можем использовать только дистанционную форму обучения. Живого общения, эмоций, глаз учителя – этого будет не хватать. Мы точно вернемся в классы. Главное, чтобы это позволяла эпидемиологическая ситуация, – заверила Любомира Мандзий.