Супермаркеты предлагают широкий выбор плавленых сыров – колбасных, ломтевых, копченых, с пищевыми или вкусовыми добавками либо без них. Многие потребители уверены, что плавленые сыры – продукты низкой категории, которые лучше не покупать. Так ли это на самом деле?

Как разъяснил генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко, плавленый сыр – полноценный пищевой продукт, источник фосфора и кальция, отвечающего за состояние волос, ногтей и костей. По сравнению с твердыми сортами плавленый сыр усваивается организмом полностью и содержит меньше холестерина. Жиры, содержащиеся в плавленых сырах, являются высококалорийными носителями жирорастворимых витаминов. Они обеспечивают организм человека витаминами А, Д, Е и жирными полиненасыщенными кислотами, образующими полезные комплексы Omega-3 и Omega-6, которые являются источником витамина F.В соответствии с Законом Украины «О молоке и молочных продуктах» плавленые сыры относятся к молочным продуктам, полученным из молока или молочного сырья (сливочного масла, сыра, сухого молока, творога, молочной сыворотки), и могут содержать пищевые добавки, необходимые для производства, при условии, что эти добавки ни частично, ни полностью не заменяют составляющие молока (жир, белок, лактозу).Плавленые сыры получают путем плавления сырной массы при температуре 75–95°C в присутствии солей-плавителей (цитратов и фосфатов натрия и калия), которые используются для того, чтобы молочный белок не свернулся, а прошел процесс плавления массы, с добавлением эмульгаторов (стабилизаторов), консервантов или без них.Законом запрещено использование жиров и белков немолочного происхождения в этом продукте, а использование стабилизаторов и консервантов не возбраняется, но информация об их наличии должна быть обозначена в маркировке.В Украине производство плавленых сыров осуществляется в соответствии с национальным стандартом ДСТУ 4635:2006 «Сыры плавленые. Общие технические условия» и с техническими условиями, владельцами которых являются сами производители.В зависимости от консистенции в соответствии с действующими нормативными документами выделяют две группы плавленых сыров. Первая – ломтевые сыры, имеющие консистенцию от пластической до хрупкой и пригодные для нарезания. При их производстве обязательно используются сычужные сыры с добавлением других молочных продуктов и пищевых добавок или без них. Вторая группа – пастообразные сыры, имеющие мазкую консистенцию. Они отличаются выраженным сырным вкусом и содержат высокий процент жира.Так что, по информации специалистов, плавленые сыры – не только вкусный, но и полезный продукт. Если, конечно, это не фальсификат, а продукт, произведенный из качественного сырья с соблюдением всех нормативов.