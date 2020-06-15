В Украине на фоне пандемии коронавируса безопасно можно отдыхать, минимум, в четырех областях. Там показатели заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным правительством.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».Он отметил, что в этих областях сейчас открыто все, и украинцы могут отправиться туда на отдых.— Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине, — сказал Ляшко.Также он напомнил, что с 15 июня открываются внешние авиаперелеты.— Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм, — добавил главный санитарный врач.