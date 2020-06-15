После ряда исследований ученым стало понятно, почему некоторые люди не толстеют, даже когда много едят – оказалось, что этим вечно худощавым «счастливчикам» свойственна определенная генетическая мутация.

Зарубежные научные специалисты собрали две группы людей: в одну входили стройные участники, которые не теряли формы даже когда специально для эксперимента начинали есть больше, питались фастфудом. В другую – те, чей вес отражал пищевые привычки и менялся при изменении рациона. Когда медики сравнили ДНК представителей двух категорий, стало понятно, что первую составляют обладатели уникальной мутации в гене ALK, который находился у них в «спящем» состоянии.Данный ген активизируется в клетках головного мозга. Его активность, как было установлено, коррелирует с более медленными метаболическими процессами, влияющими на размер талии, уровни холестерина и сахара в крови. Ученые проводили испытания на дрозофилах и грызунах, которым искусственно то «выключали» ALK, то, наоборот, стимулировали его активность.Когда экспериментаторы деактивировали ген, обмен веществ ускорялся и жир расходовался организмом гораздо интенсивнее даже в состоянии покоя. Подобный эффект исследователи связывают с тем, что отключение ALK ведет к повышению концентрации стрессового гормона кортизола в жировой ткани.Медики намерены использовать эти данные для разработки технологии, эффективной для борьбы с ожирением.