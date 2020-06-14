62-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью.Как сообщает пресс-служба ГУНП, 14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.
На место выехали руководители Изюмского отделения полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время установлено, что мужчина проживал вместе с женой, а из-за болезни имел постоянные проблемы со здоровьем.
На данный момент следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.