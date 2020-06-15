Харьковские театры позаботились о том, чтобы не терять связь со своими зрителями даже во время подзатянувшегося карантина.

Схід Opera

Театр им. Шевченко

Театр для детей и юношества

Филармония

Планетарий им. Юрия Гагарина

ул. Сумская, 25, тел.: +38 (057) 707-70-43, +38 (057) 700-70-91, hatob.com.ua«Схід Opera» продолжает проект #е_овації. Первый выпуск можно посмотреть по ссылке: youtu.be/OTdO91nPbAA. Второй выпуск, который вышел 4 июня, был посвящен детям и их родителям: youtu.be/q69x8RC5EY4.На Youtube-канале театра также можно посмотреть видеозаписи спектаклей.«Лебединое озеро», Петр Чайковский, балет в 4-х действиях. Либретто Владимира Бегичева, Василия Гельцера. Премьера в ХНАТОБ – октябрь 1985 года: youtu.be/C3g1YMtzwns.«Флория Тоска», Джакомо Пуччини, опера в 3-х действиях. Либретто Луиджи Иллика, Джузеппе Джакоза. Исполняется на итальянском языке. Премьера в ХНАТОБ – 24 февраля 2017: youtu.be/xEU14F_ZPsg.«Сват мимоволі», Виталий Губаренко. Лирико-комическая опера в двух действиях.Либретто Марины Черкашиной-Губаренко по пьесе Григория Квитки-Основьяненко «Шельменко-денщик». Исполняется на украинском языке. Премьера в ХНАТОБ – 30 июня 2018 года: youtu.be/-VH6or-MCkc.ул. Сумская, 9, тел.: +38 (057) 705-13-66, theatre-shevchenko.com.uaНа Youtube-канале театра можно посмотреть архивные видеозаписи спектаклей.«Кирпатий Мефістофель» по мотивам романа Владимира Винниченко. Режиссер – Степан Пасичник: youtu.be/5lp7kRJIv_M. Кстати, Степан Пасичник, который сейчас является главным режиссером театра, вернулся к работе над спектаклем «Дядя Ваня». Премьера запланирована на 25–26 сентября.«Повернення», по произведениям Владимира Набокова. Постановка Александра Ковшуна. Среди всего наследия режиссера этот спектакль – одна из тех, которые пришлась по вкусу и зрителям, и критикам: youtu.be/t4f4z_HNPXA.«Закон, або Любов панни Інни», Владимир Винниченко. Постановка 2006 года заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова: youtu.be/D457OqGgpak.«Крик», Теннесси Уильямс. Экспериментальная постановка киевского режиссера Анны Воротченко 1991 года: youtu.be/s_0iIiB4Dy8.ул. Полтавский Шлях, 18, тел. +38 (057) 712-02-65, tyz.kharkov.uaНа Youtube-канале театра можно посмотреть архивные записи спектаклей.«Депеш мод», по одноименному роману Сергея Жадана. Автор инсценировки и режиссер – Маркус Бартли (Германия). Художник – Филипп Кифер (Германия).Премьера состоялась 23 октября 2015 года. Первое действие: youtube.com/watch?v=3qookT1Tz4g. Второе действие: youtube.com/watch?v=vUJwT06z8ts.«Капитан Фракасс», романтический фарс по мотивам одноименного романа Теофиля Готье в постановке Александр Ковшун. Премьера состоялась 17 мая 2012 года: youtu.be/gHofZEVB4wo.«Златовласка», по мотивам чешской народной сказки. Совместный проект Харьковского театра для детей и юношества и Харьковской хореографической школы. Автор пьесы, режиссер – Александр Ковшун. Премьера состоялась 24 декабря 2016 года: youtu.be/QN9UFUOye78.ул. Рымарская,21, тел.: +38 (057) 762-99-83, +38 (057) 341-60-62, filarmonia.kh.uaНа Youtube-канале филармонии можно посмотреть онлайн-концерты.Людвиг ван Бетховен. Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор, ор. 56. Исполняет симфонический оркестр Харьковской филармонии под управлением Юрия Янко. Солисты – лауреаты международных конкурсов: Артем Канке (фортепиано, Украина – Германия), Антон Скакун (скрипка, Украина – Бельгия), Евгений Сапожников (виолончель, Украина – Германия): youtu.be/8hA4cHaLYaM.Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор. Исполняют:солист, победитель Международного конкурса им. Рахманинова Садакацу Цчида (Япония), Симфоничний оркестр Харьковской филармонии. Дирижер – Юрий Янко.Мирослав Скорик. Концерт № 10 для скрипки з оркестром. Симфонический оркестр Львовской филармонии. Дирижер – Юрий Янко. Солист – Марко Комонько (скрипка). Это произведение имеет посвящение: Мирослав Скорик посвятил десятый концертскрипачу-виртуозу Галичины Марку Комонько. Концерт состоялся в присутствии автора в сентябре 2019 года во Львове: youtu.be/4hzNxEEFgLc.пер. Кравцова, 15, тел.: +38 (057) 705-00-19, 705-00-21, planetarium-kharkov.orgПланетарий возобновил работу. Дистанция между посетителями должна быть не менее полутора метров. Посетители и сотрудники – в масках.15–19 июня, 13.00 – «Прогулка по звездному небу»;20 июня, 11.00 – «Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (для детей 4-7 лет);20 июня, 12.15 – «Дракоша и пропавшая звезда» (4-7 лет);20 июня, 15.00 – «Движение Земли» (8+);20 июня, 17.00 – «Вечер короткометражных полнокупольное программ» (10+);20 июня, 19.00 – «Красота и величие космоса» (12+).