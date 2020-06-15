Гепрокурор Ирина Венедиктова заявила, что ей не хватает зарплаты, поскольку она "на руки" получила 38 000 грн.

Об этом она заявила в интервью Украинские новостям.Отвечая на вопрос, хватает ли ей зарплаты генпрокурора, Венедиктова сказала: "Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 000 грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому, я буду использовать запасы".После назначения на должность генпрокурора Венедиктова обещала провести аудит прокуратуры и продолжить ее реформу.Ирина Венедиктова - доктор юридических наук, профессор. В июле 2019 года была избрана депутатом Верховной Рады от партии Слуга народа, №3 в списке. В парламенте была председателем комитета по вопросам правовой политики. 27 декабря назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР.