Упаковка, маркировка и условия хранения. На что еще стоит обратить внимание потребителям, чтобы не ошибиться в правильном выборе плавленых сыров?

Генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величкорекомендует прежде всего обратить внимание на внешний вид упаковки – чистоту и целостность. Не стоит покупать сыр с поврежденной, загрязненной упаковкой или деформированный.Кроме того, стоит уделить внимание условиям хранения плавленого сыра: при температуре от –4°C до 0°C срок его годности составляет от 30 до 90 суток; от 0°C до +4°C – от 45 до 75 суток.Важно быть внимательным и к маркировке продукции.– Обращаю внимание как производителей, так и потребителей, что с августа прошлого года вступил в силу Закон Украины № 2639-VІІІ от 06.12.2019 г. «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», которым установлены требования предоставления потребителям информации о пищевых продуктах с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья граждан и удовлетворения их социальных и экономических интересов, – отмечает Владимир Величко. – Производители, которые заинтересованы в том, чтобы качественная продукция собственного производства поступала на стол потребителей, а у потребителей возникало желание покупать полезный плавленый сыр именно этого производителя, будут предоставлять информацию таким образом, чтобы привлечь внимание покупателей, а не наносить текст, который является труднодоступным для чтения.Между тем общий недостаток почти всех производителей плавленых сыров заключается в том, что часть текста в маркировке размещена очень мелким шрифтом, является труднодоступной для чтения, бывает не контрастной по отношению к фону упаковки, не обеспечивает потребителю получение необходимой, доступной и своевременной информации о продукте. Некоторые предприятия наносят дату производства плавленого сыра выдавливанием на металлической фольге, что не обеспечивает четкость чтения и не позволяет потребителю сознательно сделать выбор продукта.И еще одна важная информация, на которую необходимо обратить внимание при покупке сыра, – цена продукта.– Самые дешевые плавленые сыры, отобранные для потребительской экспертизы, оказались или откровенной подделкой, или содержали консерванты, не обозначенные в маркировке. Такие продукты могут нести угрозу организму. Поэтому, как бы ни хотелось сэкономить, не покупайте дешевые продукты – они того не стоят, – предупреждает Владимир Величко.