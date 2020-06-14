События На Одесской полиция охраны попала в ДТП (видео) Вечерний Харьков 20:00 789 Видео происшествия было опубликовано очевидцами в телеграм-канале "ВЕХА". По имеющейся информации, в ДТП никто не пострадал. Читайте также Дайджест новостей за неделю 8 - 14 июня Производители скрывают состав плавленых сыров Специалисты «Харьковводоканала» уже готовятся к зиме БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Дайджест новостей за неделю 8 - 14 июня События 20:22 Лента новостей Дайджест новостей за неделю 8 - 14 июня 20:22 На Одесской полиция охраны попала в ДТП (видео) 20:00 Производители скрывают состав плавленых сыров 18:27 Рекомендации по ношению масок изменились 17:05 Специалисты «Харьковводоканала» уже готовятся к зиме 15:47 Как сделать из собаки фотомодель 14:10 Житель Изюма пытался подорвать себя гранатой: за его жизнь борются медики 13:39