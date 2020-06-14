Предлагаем вашему вниманию подборку новостей за неделю, которые стали самыми основными в Харьковской области.
В Харькове начали проводить тестирование на антитела к коронавирусуДо недавнего времени в Харькове проводили тестирование на Covid-19 методом ПЦР, который показывает, болен ли человек коронавирусом на данный момент. На этой неделе началось тестирование на антитела – иммуноферментное исследование, или ИФА-тестирование, которое дает возможность определить, перенес ли пациент инфекцию в прошлом.
Светличная отстаивает интересы громад на Конгрессе региональных властей Совета Европы.Народный депутат Украины Юлия Светличная приняла участие в заседании лидеров политических групп Конгресса региональных властей Совета Европы, в рамках которого, вместе с коллегами, Светличная обговорила ряд острых вопросов, касающихся защиты интересов громады Харьковской области. В частности, предстоящие осенние выборы.
Смертельное ДТП в Богодухове: полиция проводит расследование.В следствие столкновения с автомобилем Mazda погибла 62-летняя велосипедистка.
"Нет государственной поддержки и заказов": В Харьковской области резко упал индекс промышленности (видео)С начала года индекс промышленности в регионе упал на 5%
Есть ли шанс у проукраинского Харькова на местных выборах 2020?Уже этой осенью по всей Украине пройдут местные выборы. Вечерний Харьков узнал, есть ли шансы у проукраинских кандидатов на попадание в местные советы.
В Харькове чернобыльцы вышли с пикетом под здание ХОГА (видео)Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС требую вернуть плановые мероприятия по лечению.
В Харьковской области изнасиловали девушку: полиция задержала подозреваемого13 июня в Богодуховском районе 27-летняя девушка ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее напал незнакомец и изнасиловал с применением физической силы
Житель Изюма пытался подорвать себя гранатой: за его жизнь борются медики
14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.
Недельная статистика COVID-19:
С 8 по 14 июня на территории Харьковской области лабораторно подтвердили 232 случая коронавирусной инфекции;
138 человек выздоровели;
6 человек скончались.