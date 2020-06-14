Предлагаем вашему вниманию подборку новостей за неделю, которые стали самыми основными в Харьковской области.

В Харькове начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу

До недавнего времени в Харькове проводили тестирование на Covid-19 методом ПЦР, который показывает, болен ли человек коронавирусом на данный момент. На этой неделе началось тестирование на антитела –  иммуноферментное исследование, или ИФА-тестирование, которое дает возможность определить, перенес ли пациент инфекцию в прошлом.

Светличная отстаивает интересы громад на Конгрессе региональных властей Совета Европы.

Народный депутат Украины Юлия Светличная приняла участие в заседании лидеров политических групп Конгресса региональных властей Совета Европы, в рамках которого, вместе с коллегами, Светличная обговорила ряд острых вопросов, касающихся защиты интересов громады Харьковской области. В частности, предстоящие осенние выборы.

Смертельное ДТП в Богодухове: полиция проводит расследование.

В следствие столкновения с автомобилем Mazda погибла 62-летняя велосипедистка.

"Нет государственной поддержки и заказов": В Харьковской области резко упал индекс промышленности (видео)

С начала года индекс промышленности в регионе упал на 5%

Есть ли шанс у проукраинского Харькова на местных выборах 2020?

Уже этой осенью по всей Украине пройдут местные выборы. Вечерний Харьков узнал, есть ли шансы у проукраинских кандидатов на попадание в местные советы.

В Харькове чернобыльцы вышли с пикетом под здание ХОГА (видео)

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС требую вернуть плановые мероприятия по лечению.

В Харьковской области изнасиловали девушку: полиция задержала подозреваемого

13 июня в Богодуховском районе 27-летняя девушка ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее напал незнакомец и изнасиловал с применением физической силы

Житель Изюма пытался подорвать себя гранатой: за его жизнь борются медики

14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.

Недельная статистика COVID-19:

С 8 по 14 июня на территории Харьковской области лабораторно подтвердили 232 случая коронавирусной инфекции;
138 человек выздоровели;
6 человек скончались.


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