Предлагаем вашему вниманию подборку новостей за неделю, которые стали самыми основными в Харьковской области.

До недавнего времени в Харькове проводили тестирование на Covid-19 методом ПЦР, который показывает, болен ли человек коронавирусом на данный момент. На этой неделе началось тестирование на антитела – иммуноферментное исследование, или ИФА-тестирование, которое дает возможность определить, перенес ли пациент инфекцию в прошлом.Народный депутат Украины Юлия Светличная приняла участие в заседании лидеров политических групп Конгресса региональных властей Совета Европы, в рамках которого, вместе с коллегами, Светличная обговорила ряд острых вопросов, касающихся защиты интересов громады Харьковской области. В частности, предстоящие осенние выборы.В следствие столкновения с автомобилем Mazda погибла 62-летняя велосипедистка.С начала года индекс промышленности в регионе упал на 5%Уже этой осенью по всей Украине пройдут местные выборы. Вечерний Харьков узнал, есть ли шансы у проукраинских кандидатов на попадание в местные советы.Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС требую вернуть плановые мероприятия по лечению.13 июня в Богодуховском районе 27-летняя девушка ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее напал незнакомец и изнасиловал с применением физической силы

14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.



Недельная статистика COVID-19:

С 8 по 14 июня на территории Харьковской области лабораторно подтвердили 232 случая коронавирусной инфекции;

138 человек выздоровели;

6 человек скончались.