В результате происшествия никто не пострадал.Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 13 июня в 16:56 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое возникло в квартире жилого шестиэтажного дома по улице Киргизская-19в, Слободского района города Харькова. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров.
В результате взрыва в доме выбиты окна, межкомнатные двери и балконная рама.
Загорелись домашние вещи, площадь пожара составила 5 кв.м. В 17:10 пожар был локализован, а в 18:00 полностью ликвидирован.
Во время взрыва из людей никто не пострадал.
При обходе смежных квартир и визуального осмотра дома было установлено, что несущие конструкции не повреждены.
Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.