Чернобыльцы Харьковской области протестуют против решения областной администрации загрузить их профильную больницу больными COVID-19.

В Харьковской области продолжаются акции протеста ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которые требуют от областных властей вернуть гарантированные законом плановые мероприятия по лечению и отказаться от перепрофилирования диспансера радиационной защиты населения для лечения больных коронавирусной инфекцией.Сегодня чернобыльцы вышли под стены диспансера и связались с заместителем председателя ХОГА Тарасом Пастухом, попросив чиновника приехать к медучреждению для диалога. Однако Пастух отказался, сославшись на загруженный день.Напомним, что ранее областные власти решили временно закрыть больницу для чернобыльцев и перепрофилировать ее для приема пациентов с COVID-19. Это стало причиной того, что чернобыльцам негде проходить лечение.