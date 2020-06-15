Движение транспорта по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Продольной до Белгородского шоссе, будет ограничено с 9:00 до 18:00 15 и 16 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.В это же время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Чкалова до разворотного круга «Пр. Жуковского».Маршрут движения части троллейбусного маршрута №2 изменится следующим образом: разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - разворотный круг «ст. м. «Научная».