Три автомобиля столкнулись 14 июня в 22:20 на автодороге Харьков-Змиев в поселке Безлюдовка.

Как сообщили в полиции, незначительные телесные повреждения получила водитель Hyundai. Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.Как уточнили в полиции, 18-летняя водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2110 под управлением 27-летнего мужчины, а также с автомобилем KIA Ceed под управлением 40-летней харьковчанки. В результате аварии Hyundai перевернулся.