В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, такое решение 12 июня приняло Правительство Украины в связи с ростом количества больных коронавирусом.Инструкция, как пройти тесты дома, размещена на сайте Украинского центра оценивания качества образования.В министерстве также сообщили, что участникам пробного ВНО будут возвращены средства из-за изменения формата проведения тестирования.Напомним, сегодня, 15 июня, запланировано пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, 17 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).В профильном министерстве также сообщили, что основная сессия тестирования состоится без изменений - с 25 июня по 17 июля. К ВНО будут допускать участников с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.