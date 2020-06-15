Рынок климатического оборудования в Украине стремительно развивается и растет. Чтобы приобретение климатической техники не стало пустой тратой средств, надо понимать по каким параметрам подбирать устройства.
Специалисты компании Венкон
предлагают ознакомиться с общими правилами выбора, независимо от вида устройств. Рекомендации актуальны как при покупке вытяжного вентилятора, так и при покупке более дорогостоящего оборудования - сплит-систем кондиционирования или котлов отопления.
Место монтажа
Перед выбором необходимо выбрать место для техники. Практически вся климатическая техника требует монтажных работ, поэтому выбор правильного расположения упростит работы по установке.
Мощность устройства
Основным параметром стабильной работы любого климатического устройства является его мощность, которая зависит от технических характеристики помещений: площадь, высота потолков, материал стен и окон.
Производитель
Рыночная конкуренция вынуждает все бренды выпускать технику максимально отвечающую требованиям покупателя по цене и удобству пользования, поэтому ориентироваться лучше на личные предпочтения и материальные возможности.