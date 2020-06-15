Жаркая погода резко увеличила число погибших на отдыхе в воде. Только за два дня число утонувших превысило майский показатель.

На водоемах Украины за 13-14 июня утонули 24 человека, включая трех детей. Об этом 15 июня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.Отмечается, что одной из причин гибели в воде становится купание в состоянии опьянения, когда люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.Также ГСЧС подчеркивает необходимость правильного выбора мест для купания и постоянного контроля за детьми со стороны взрослых.