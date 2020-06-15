Мужчина получал метадон в рамках препаратозаместительной поддерживающей терапии.Как сообщает пресс-службе ГУНП, в конце прошлого года в полицию поступила информация о неизвестного, который по месту жительства сбывает наркотическое средство метадон. В ходе проверки информации полицейские управления противодействия наркопреступности установили, что 46-летний харьковчанин, приходя лечение от наркозависимости с использованием препаратозаместительной поддерживающей терапии, получал метадон и длительное время продавал его наркозависимым лицам из круга своего общения.
Оперативники ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Слободского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 провели обыск по месту жительства злоумышленника. Правоохранители изъяли три таблетки метадона, бумажный пакет с веществом растительного происхождения весом около 15 граммов, а также 13 ампул с сильнодействующим лекарственным средством «Димедрол».
В настоящее время полицейскими проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всего круга лиц, причастных к распространению наркотических средств, в том числе должностных лиц, ответственных за деятельность программы на территории Харьковского региона.
Изъятые наркотические средства и сильнодействующие лекарственные средства направлены на экспертное исследование. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.