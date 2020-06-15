Самовольно размещенная летняя площадка одного из ресторанов была демонтирована по пл. Павловской, 5.

Как сообщил заместитель начальника отдела Департамента территориального контроля Евгений Михайлов, этот объект был установлен без разрешительных документов. Кроме того, на размещение павильона жаловались жители близлежащего дома, поскольку он занимает большую часть тротуара.- Во исполнение правил благоустройства территории Харькова на указанный объект было вынесено предписание с требованием убрать сооружение в трехдневный срок. Эти требования не были выполнены владельцами заведения, поэтому мы проводим демонтаж в принудительном порядке, - отметил заместитель начальника отдела.Всего, по информации департамента, в ближайшее время в городе планируется снести более 6 тыс. кв. м незаконных построек. За последний месяц уже демонтировано около 70 объектов.- Только в Шевченковском районе по решениям исполнительного комитета горсовета необходимо снести 450 объектов, 86 из них уже демонтированы в принудительном порядке. Всего же запланировано освободить город от шести тысяч квадратных метров самовольно размещенных конструкций, почти треть от этой площади уже демонтирована, - отметил Евгений Михайлов.Он также добавил, что в связи с тем, что владельцы таких сооружений не оформляют соответствующие разрешительные документы, бюджет Харькова недополучает около 20 млн грн в год.