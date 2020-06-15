Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«Пропал человек!!! Ночью (с 14.05 по 15.06) примерно в 12 часов ночи вышел пройтись и домой не вернулся, документов при себе нет, телефона тоже, зовут Ушаков Александр, 55 лет.Особые приметы: седоволосый, карие глаза, рост примерно 178 см, худощавый после болезни.Был одет в серую полосатую футболку и армейские штаны, сверху возможно есть куртка.Пропал в районе Павлого Поля, а именно улица Семена Кузнеца (бывшая Ревкомовская, рядом с банным комплексом Барс), очень прошу о вашей помощи! Район уже обходили, не нашли.Все, кто его видел и знает какую-либо информацию, прошу обращаться по данным номерам:»,- сказано в сообщении канала.