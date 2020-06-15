Канада направляет в Украину военных инструкторов, которые восстановят свои миссии и обучения в нашей стране после того, как из-за пандемии коронавируса были вынуждены приостановить их.

Об этом сообщает издание CBC News.Впервые Канада направила в Украину около 200 военнослужащих для обучения местных войск основам солдатской службы в 2015 году, но эта и некоторые другие миссии были приостановлены в начале апреля, так как пандемия COVID-19 заставила страны по всему миру блокировать свои военные операции.Поскольку в течение последних двух месяцев войска в составе около 60 военнослужащих удерживали позиции в Украине, пресс-секретарь вооруженных сил Канады капитан Лия Кэмпбелл сказала, что вскоре к ним присоединятся еще 90 солдат, которые возобновят свою миссию.— После повторной оценки ситуации, включая анализ мероприятий по охране здоровья военнослужащих и риска, который представляет COVID-19, было принято решение направить еще 90 военнослужащих, — сказала Кэмпбелл в электронном письме в воскресенье.— Эти военнослужащие будут развернуты в июне 2020 года, и по прибытии в Украину будут находиться в изоляции в течение 14 дней. По истечении этого периода изоляции они будут готовы возобновить свою миссию по поддержке Вооруженных сил Украины, — добавила она.Отмечается, что еще 50 военнослужащих останутся в Канаде “и будут развернуты (в Украине) для участия в подготовке, как только позволят условия”.Решение о возобновлении миссии в Украине является очередным шагом Вооруженных сил Украины по восстановлению некоторых из многих видов деятельности, которые были приостановлены из-за пандемии.