Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 15 до 30 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с  реконструкцией трамвайного переезда в районе остановки «Сосновый бор».

В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

№16: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№26: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе – Лесопарк;

№16А - не ходит.

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