"Харьковские теплосети" планируют снизить тарифы на тепло и горячую воду. Харьковчан приглашают обсудить тарифы на горячую воду и тепло онлайн.

Тарифы на тепло хотят уменьшить для всех категорий потребителей на 13-19% и установить единый тариф — 1100 гривен за гигакалорию.22 июня состоится обсуждение новых тарифов на горячую воду и тепло онлайн. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети". В "ХТС" говорят, что на размер тарифов повлияли несколько факторов, но основной — уменьшение стоимости поставки природного газа.Что повлияло:- уменьшение объемов производства, транспортировки и поставки тепловой энергии;- уменьшение тарифов на поставку и транспортировку природного газа и включение стоимости природного газа тарифа на его распределение;- снижение тарифов на тепловую энергию собственной ТЭЦ-3 и тарифов на покупную теплоэнергию от "Харьковской ТЭЦ-5";- увеличение стоимости электроэнергии;- увеличение расходов на оплату труда в связи с ростом прожиточного минимума и принятием изменений к отраслевому соглашению на 2017-2021 годов;- увеличение стоимости услуг централизованного водоснабжения и водоотведение;- увеличение расходов на амортизацию и ремонты;- учет в структуре тарифов на тепло средств на возвращение основной суммы заимствований и процентов по кредитам международных финансовых учреждений;- включение в состав тарифов на тепло оборотных средств в размере 2%;- увеличение других расходов (изменение ставок налогов, затрат на материалы) в связи с инфляционными процессами.В "ХТС" предлагают уменьшить тариф на тепло: для населения — на 13,3% (действующий тариф — 1268,40 гривны за гигакалорию без налога на добавленную стоимость), для бюджетных учреждений — на 19,4% (действующий тариф — 1365,28 гривны за Гкал), для религиозных учреждений — на 15,1% (действующий тариф — 1295,64 гривны за Гкал), для других потребителей — на 15,5% (действующий тариф — 1302,14 гривны за Гкал). Таким образом, для всех указанных категорий предлагают установить такой тариф — 1100 гривен за Гкал.Однако информации об изменении тарифов на горячую воду "ХТС" пока не опубликовали.Чтобы поучаствовать в обсуждении, нужно подать заявку в письменном или электронном виде по адресу: улица Мефодиевская, 11 (КП "Харьковские теплосети") или на hts@hts.kh.ua с пометкой "участие в обсуждении тарифов" до 21 июня включительно. В заявке указывается фамилия, имя, отчество (если юридическое лицо участвует, то полное наименование), должность и контактные телефоны для обратной связи. В "ХТС" пока не говорят, на какой платформе пройдет обсуждение, обещая предоставить информацию после предоставления заявки."В условиях предотвращения распространения коронавирусной эпидемии, недопуска ее негативного влияния на здоровье жителей города, предприятие приглашает 22 июня 2020 года в 10.00 принять желающих участие в проведении открытого обсуждения вопроса о необходимости установленных новых тарифов в режиме онлайн путем применения технических средств, в частности видео и аудиосвязи", - отметили в "ХТС".Напомним, 26 мая коммунальное предприятие "Харьковводоканал" повысило тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение до 18.60 гривен и 11.028 гривен соответственно. Обсуждение проходило в режиме Zoom-конференции.